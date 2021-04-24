شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لدور الأحداث من بينها طريقة التعامل مع الفتاة الحامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اللائحة التنفيذية لدور الأحداث، والتي تضمنت تفاصيل التعامل معهم منذ استقبالهم وحتى مغادرتهم، على أن يصدر الوزير القواعد التنفيذية لها في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدورها.

وتضمنت المادة الثالثة من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية أم القرى اليوم (الجمعة)، أن الدار لا تتسلم الحدث إلا من الجهة المختصة، والتأكد من هويته وسنه بناء على وثيقة رسمية، وتطلب من الجهة المختصة تقريراً طبياً من مستشفى حكومي توضح فيه الحالة الصحية له في حال ملاحظتها عليه أي إصابات بدنية أو أمراض معدية أو عقلية أو نفسية.

وأكدت المادة الخامسة على ضرورة إبلاغ الدار ، ولي أمر الحدث أو من يقوم بمكانه فور تسلمه، وتفتيشه بما يضمن حمايته وسلامته وسلامة من في الدار، وتبليغه بأنظمة الدار وبالحقوق المقررة له والواجبات والمحظورات عليه.