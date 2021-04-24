بالصور .. تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً تظهر بالكامل

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ظهرت تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً مجدداً في صور مسربة، وها هي تعطينا أوضح نظرة عليها.

ونرى تغييراتها ليست بجذرية، حيث تحافظ لاندكروزر على شكلها الصندوقي، وتأتي بشبك حاد، مصابيح أمامية نحيلة، غطاء محرك عضلي، جناح أطول بالسقف.. بينما المصابيح الخلفية محيطة بالجوانب، وكذلك الجنوط جديدة تتراوح بين 17 إلى 20 بوصة.

ستكون التغييرات الأكبر في الداخلية، حيث سنرى كونسول وسطي جديد وشاشة تابلت لمسية 12.3 بوصة، وبالطبع تقنيات متطورة لمساعدة السائق.

متوقع توفير الموديل بعدة محركات 6 سلندر، بينما الـ 8 سلندر يستبعد توفيره بعد تشديد لوائح الانبعاثات.

هذا ويفترض تدشين تويوتا لاندكروزر 2022 خلال الأسابيع المقبلة، على أن تصل إلى الأسواق الخليجية في نهاية العام الحالي، وبالطبع سنوافيكم بأي خبر جديد عنها باستمرار. Source almuraba





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