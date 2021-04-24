القصة الكاملة لتهريب المخدرات من ⁧‫#لبنان‬⁩ إلى ⁧‫#السعودية‬⁩ في داخل فاكهة الرمان!! ودور حزب الله الإرهابي في هذه العملية

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أكد صحفي لبناني أن فتاوى حزب الله هي المسؤولة عن تهريب المخدرات إلى المملكة، وأن لبنان ليس دولة مصدرة للرمان في الاساس، وذلك تعليقاً على إرسالية الرمان التي ضبطتها مكافحة المخدرات اليوم محشوا بأقراص الإمفيتامين.

وأوضح خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الجمعة) أن الوقت الحالي ليس موسم الرمان، وهناك معلومات بأن شحنات الرمان المضبوطة اليوم قادمة من سوريا أو إيران، وأن حزب الله يقوم بمعالجتها وتصديرها على أنها منتج لبناني، بهدف تمويل نفسه.

وأضاف أن الحزب مسيطر على مداخل ومخارج لبنان، وأن فتاوى الحزب تعتبر أن بيع المخدرات للمجتمعات التي يعتبرها معادية حلال وواجب ديني وأخلاقي، ولا يتعارض مع مفهوم ما يسميه “المقاومة”.

وأشار إلى أن الحزب أصبح منظمة إجرامية تجاوزت خطورته مرحلة الإرهاب، والعمليات العسكرية، ليصبح مشروعه تدمير الشعوب من خلال المخدرات، وأن يدخل من خلالها إلى بيئات المجتمع العربي لتدميرها.

Source akhbaar24.argaam

