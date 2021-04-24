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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي 4 طائرات مفخخة تجاه المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - دعت إلى تكاتف المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإرهابية

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية وانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق ثلاث طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه مدينة جيزان، وطائرة أخرى تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية .

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، على موقف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الارهابية الآثمة التي تهدد الأمن والاستقرار الاقليمي، مشيدة في الوقت نفسة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير هذه الطائرات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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