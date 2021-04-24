«الزكاة والدخل» تحدد خطوات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

حددت الهيئة العامة العامة للزكاة والدخل، خطوات سهلة وميسرة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التجارة.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن نهاية الفترة التصحيحية 15 محرم 1443هـ و23 أغسطس2021م.

وتبدأ خطوات نظام مكافحة التستر بتسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية، ثم اختر «تقديم طلب تصحيح» من الصفحة الرئيسية ثم اختر خيار «التصحيح» ثم أدخل بيانات المنشأة/ الأطراف ثم المصادقة على اتفاقية التصحيح إن تطلب الأمر ذلك، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

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