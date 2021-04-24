السعودية اليوم / غرفة عمليات الهلال الأحمر بمكة المكرمة تتلقى أكثر من 24 ألف مكالمة منذ بدء شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان المبارك، 24633 مكالمة هاتفية نتج عنها 9947 بلاغاً إسعافياً تجاوبت معها الفرق الإسعافية.

وكانت بلاغات الأمراض المختلفة هي الأعلى نسبة حيث بلغت 3785 بلاغاً, تلاها الحوادث المرورية بأنواعها 2159 بلاغاً إسعافياً, و الأزمات التنفسية 568 بلاغاً، والحريق 631 بلاغاً، والإغماء 528 بلاغاً.

وبلغ عدد المراكز الإسعافية بمنطقة مكة المكرمة (98 ) مركزاً تعمل على مدار الساعة ومجهزة بأحدث المعدات الإسعافية ويعمل بها طواقم طبية من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف.

يذكر أن الهيئة تستقبل طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق "أسعفني" ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال واستدعاء فرقة إسعافية وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ و تتبع مساره، كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلغ و يوفر أيضا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم و أرقام الطوارئ للجهات الإغاثية الأخرى والعديد من المميزات لهذا التطبيق.

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