السعودية اليوم / تسجيل 2914 وفاة و69105 إصابات جديدة بكورونا في البرازيل



برازيليا 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 69105 إصابات مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 14.237.078 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 386.416 حالة وفاة .

// انتهى //

01:41ت م

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برازيليا 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسسجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 69105 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و2914 وفاة .وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 14.237.078 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 386.416 حالة وفاة .// انتهى //01:41ت م0020

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