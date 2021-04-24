السعودية اليوم / الطيران المدني: تطبيق "توكلنا" شرط أساسي لدخول المطارات وصعود الطائرات



الرياض 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن تطبيق "توكلنا" شرط لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.

وأوضحت الهيئة في تعميم لها على الناقلات الجوية الوطنية أنه يجري العمل مع الهيئة

وأبانت أنه لن يسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام التطبيق عبر ثلاث مناطق للفرز عند الدخول للمطار، وتشمل العاملين والمسافرين والموظفين وجميع مرتادي المطار، وعند منطقة إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة، وعند منطقة دخول الطائرات.

وأوضحت أن ذلك يأتي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة

// انتهى //

00:53ت م

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الرياض 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن تطبيق "توكلنا" شرط لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.وأوضحت الهيئة في تعميم لها على الناقلات الجوية الوطنية أنه يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة والتنسيق في ذلك مستمر على الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق محصن أو لم تثبت إصابته.وأبانت أنه لن يسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام التطبيق عبر ثلاث مناطق للفرز عند الدخول للمطار، وتشمل العاملين والمسافرين والموظفين وجميع مرتادي المطار، وعند منطقة إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة، وعند منطقة دخول الطائرات.وأوضحت أن ذلك يأتي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا COVID 19 الموصى بها من قبل اللجان المختصة في المطارات والمنشآت التابعة لها.// انتهى //00:53ت م0015

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