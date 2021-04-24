السعودية اليوم / الأمم المتحدة تعلن وصول ثاني قافلة إنسانية إلى إقليم دونيتسك بأوكرانيا ‏



الأمم المتحدة 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

أعلنت الأمم المتحدة, وصول القافلة الإنسانية الثانية إلى إقليم دونيتسك في أوكرانيا، وذلك بعد ‏عدّة أيام من إعادة فتح نقطة العبور التشغيلية الوحيدة في الإقليم.

وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركيه في ‏مؤتمر صحفي أقيم أمس الجمعة، أن القافلة المحمّلة بـ 23 طنّا من مواد النظافة عبرت نوفوترويتسكي، وهي ‏نقطة العبور التشغيلية الوحيدة في دونيتسك، منذ أن أعيد فتحها لتوصيل الإمدادات الإنسانية في ‏‏15 أبريل.‏

وأشار إلى أن المعبر أغلِق أمام شحنات المساعدات الإنسانية في الفترة الواقعة بين 24 فبراير ‏و15 أبريل بسبب مخاوف أمنية، مرحباً بإعادة فتح المعبر لارتفاع الاحتياجات المستمرة، مفيداً ‏أن نحو 1.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في المناطق غير الخاضعة للحكومة ‏في دونيتسك ولوهانسك. ‏

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