السعودية اليوم / رئيس الوزراء البريطاني يعلن أن بلاده تسيطر على جائحة كورونا



لندن 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واس

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده باتت تسيطر على جائحة

وقال رئيس الوزراء البريطاني جونسون في تصريح له اليوم إن بلاده تسيطر على الوضع، مؤكداً أن الأمور أفضل مما كانت عليه.

وأضاف جونسون أنه يتعين الالتزام والحذر للمضي قدماً وفقاً لخطوات خارطة الطريق والسيطرة على الجائحة, موضحاً في الوقت نفسه أن المرحلة التالية من إعادة الفتح ستبدأ في 17 مايو، على أن ترفع كافة القيود في 21 يونيو.

// انتهى //

23:55ت م

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لندن 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واسأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده باتت تسيطر على جائحة كورونا مع انخفاض أعداد الحالات، وإطلاق حملات اللقاح، مضيفًا أن بلاده ملتزمة بخطة حذرة لتخفيف قيود الإغلاق.وقال رئيس الوزراء البريطاني جونسون في تصريح له اليوم إن بلاده تسيطر على الوضع، مؤكداً أن الأمور أفضل مما كانت عليه.وأضاف جونسون أنه يتعين الالتزام والحذر للمضي قدماً وفقاً لخطوات خارطة الطريق والسيطرة على الجائحة, موضحاً في الوقت نفسه أن المرحلة التالية من إعادة الفتح ستبدأ في 17 مايو، على أن ترفع كافة القيود في 21 يونيو.// انتهى //23:55ت م0162

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