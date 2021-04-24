السعودية اليوم / تونس تسجل 2205 إصابات جديدة بفيروس كورونا



تونس 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 2205 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 296343، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 10170.

// انتهى //

23:42ت م

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تونس 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 2205 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 107 وفيات.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 296343، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 10170.// انتهى //23:42ت م0159

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