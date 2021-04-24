السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 64,053 إصابة مؤكدة و 775 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 إبريل 2021 م واس

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ 24 الماضية 64,053 إصابة مؤكدة و 775 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 31,730,950 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 567,352 حالة وفاة.

// انتهى //

23:36ت م

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واشنطن 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 إبريل 2021 م واسسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ 24 الماضية 64,053 إصابة مؤكدة و 775 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد .ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 31,730,950 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 567,352 حالة وفاة.// انتهى //23:36ت م0153

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