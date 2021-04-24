

الجزائر 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية 199 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 2930 , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 43675.

// انتهى //

23:35ت م

0152



الجزائر 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات,ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 110049 إصابة.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 2930 , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 43675.// انتهى //23:35ت م0152

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.