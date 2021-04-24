

مكة المكرمة 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واس

تعنى وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام ممثلةً في وحدة المحتوى والمعلومات بمحتوى الشاشات التلفزيونية في المسجد الحرام، التي يتجاوز عددها (52) شاشة، وتعمل الوحدة على صياغة محتوى يواكب المواسم والمناسبات، ويسهم في توعية وتثقيف قاصدي المسجد الحرام، حيث يقوم العاملون في هذه الوحدة على حصر شاشات المسجد الحرام سواء في الأروقة أو الساحات وكذلك مبنى رئاسة الحرمين ومعرفة أنواعها وفرزها حسب مواقعها ومدى استفادة المتلقي منها.

قامت وحدة المحتوى والمعلومات بإعداد المحتوى المناسب للنشر من ناحية المضمون والوقت، ثم تقوم بتدقيقه ومراجعته، وتصميمه على معايير معينة، ثم إرساله إلى وحدة الشاشات، لتقوم بنشره.

وتقوم الوحدة بالعمل على المحتويات التي تأتي من خارج وحدة المحتوى، وتدقيقها ومراجعتها، والنظر في مناسبتها للعرض وترسل إلى وحدة الشاشات ليقوموا بالنشر بعد الموافقة عليها.

ويعمل في إدارة المحتوى فريق من الكفاءات الوطنية المؤهلة، الحريصة على تجديد المحتوى بما يتواكب مع متغيرات الجوانب الصحية والإرشادية، وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة قاصدي المسجد الحرام.

وتسعى وحدة المحتوى والمعلومات إلى نشر الجوانب الشرعية، للإسهام في تعليم الزائرين بواجبات العمرة، ومحظورات الإحرام، وحرمة بيت الله الحرام، والتذكير بالقيم التي نصّت عليها الشريعة الإسلامية، وبعض أحكام بيت الله الحرام والعبادات الموسمية.

كما تسعى الوحدة في كل موسم إلى نشر ما يناسب من أحكام وعبادات، إضافة إلى العبارات الترحيبية بالزوّار، وتهنئتهم بقدومهم إلى بيت الله الحرام، وإيضاح دور الرئاسة في تقديم الخدمات لهم، و إبراز الأرقام الهاتفية الخاصة باستقبال استفساراتهم ومتطلباتهم.

// انتهى //

23:35ت م

0151





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام تقدم محتوى تعليمي وشرعي عبر (52) شاشة بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.