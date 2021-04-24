السعودية اليوم / مجمع الفقه الإسلامي الدولي يوقع مذكرة تعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي



جدة 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واس

وقع معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، ومعالي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي أمس، مذكرة تعاون؛ لتعزيز دور الشباب المسلم في بناء المجتمع ومؤسساته.

وتأتي المذكرة استنادا إلى أهداف الندوة العالمية للشباب الإسلامي المتمثلة في ترسيخ مبدأ الاعتزاز بالإسلام لدى الشباب المسلم، وترسيخ الفكر الوسطي المعتدل.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في المحافظة على القيم الأخلاقية للشباب وتعزيزها.

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23:09ت م

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