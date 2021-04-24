السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم دارة الملك عبدالعزيز يلتقي بوكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الكسوة والمعارض والمتاحف



مكة المكرمة 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واس

التقى معالي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري اليوم, خلال زيارته لمعرض عمارة الحرمين الشريفين، بوكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الكسوة والمعارض والمتاحف عبدالحميد المالكي، والوكيل المساعد للمعارض والمتاحف المهندس ماهر الزهراني، ووكيل الرئيس العام للمشروعات والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تفعيل الاتفاقية مع دارة الملك عبدالعزيز.

بعد ذلك, تجول الدكتور السماري في أروقة المعرض, مستمعاً إلى شرح مفصل من القائمين على ما يحتويه من مقتنيات, حيث أبدى إعجابه بالقيمة الكبيرة للمقتنيات الأثرية للحرمين الشريفين.

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23:08ت م

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