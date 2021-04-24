شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الطيران المدني: لن يُسمح بدخول المطارات إلا من خلال «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن تطبيق توكلنا شرط لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.

وأوضحت الهيئة في تعميم لها على الناقلات الجوية الوطنية بأنه يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة والتنسيق في ذلك ومستمر على الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق محصن أو لم تثبت إصابته.

وقالت الهيئة، إنه لن يسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام التطبيق عبر ثلاث مناطق للفرز عند الدخول للمطار وتشمل العاملين والمسافرين والموظفين وجمیع مرتادي المطار ، وعند منطقة إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة وعند منطقة دخول الطائرات.