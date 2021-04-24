الطيران المدني: تطبيق توكلنا شرط أساسي لدخول المطارات وصعود الطائرات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الهيئة العامة لـ الطيران المدني أن تطبيق توكلنا شرط أساسي لدخول المطارات وصعود الطائرات.

محصن:

وأوضحت الهيئة في تعميم لها على الناقلات الجوية الوطنية، أنها يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة، والتنسيق في ذلك مستمر على الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق “محصن” أو “لم تثبت إصابته”.

3 مناطق للفرز:

وشددت هيئة الطيران المدني على أنه لن يسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام التطبيق عبر 3 مناطق للفرز عند الدخول للمطار وتشمل العاملين والمسافرين والموظفين وجميع مرتادي المطار، وعند منطقة إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة وعند منطقة دخول الطائرات.



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