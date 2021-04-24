رحلة معتمر من المطار إلى المسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

استعرض مقطع فيديو رحلة معتمر من المطار حتى وصوله إلى المسجد الحرام.

رحلة معتمر:

وحط المعتمر في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وبعدها وصل إلى الصالة 1 في المطار، ثم انتقل إلى محطة قطار الحرمين بمطار المؤسس الواقعة على مساحة 99 ألف متر، حيث تستوعب المحطة 6 قطارات في وقت واحد.

وتبلغ المسافة من محطة المطار إلى محطة الرصيفة في مكة المكرمة 97 كم يتم قطعها في 40 دقيقة، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واشتراطات التباعد في القطارات، وبعدها يتم النقل إلى الحرم المكي.

حافلات:

ووفرت الجهات المعنية 2000 حافلة لنقل المصلين والمعتمرين إلى الحرم المكي، ويتم توزيع وجبات مجانية على ضيوف الرحمن، كما تم رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍّ يوميًّا.

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