6 ملايين منتج تسهم بها هدية الحاج والمعتمر للمستفيدين في رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، حزمة من البرامج والخدمات الميدانية تنفيذاً لخطتها التشغيلية في شهر رمضان المبارك لهذا العام.

مبادرة رفادة:

وشملت البرامج مبادرة ” رفادة ” التي تستهدف تقديم قرابة 6 ملايين منتج مجاني لخدمة المصلين والمعتمرين، تسهيلاً عليهم في أداء المناسك، ومنها ما يخدم الأسر المحتاجة والمتعففة بأحياء مكة المكرمة، المسجلين في قوائم المستفيدين لدى عدد من الجمعيات الخيرية التي تغطي أحياءها تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بـ مكة المكرمة.

نقاط اتصال:

وتنتشر نقاط اتصال الجمعية بالمستفيدين في الشهر المبارك لتصل إلى 43 نقطة اتصال موزعة بين 34 حياً في مكة المكرمة، من خلال تأمين سلال غذائية هدية لمستفيدي 16 جمعية خيرية في النطاق الجغرافي لكل جمعية، كما تأتي 9 نقاط اتصال لخدمة المعتمرين والمصلين المتجهين إلى المسجد الحرام بوجبات الإفطار والسحور وعبوات سقيا الماء، بالإضافة إلى توزيع عدد من الهدايا الإبداعية والمنتجات الوقائية من كمامات ومعقمات، بالإضافة إلى فرق “هدية ” التطوعية المنتشرة في مراكز نقل المعتمرين والمصلين التابعة للنقابة العامة للسيارات ومحطات قطار الحرمين بمكة المكرمة ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

تمكين المتطوعين:

ويعمل مجلس إدارة جمعية “هدية” على تمكين المتطوعين والمتطوعات للمشاركة في تقديم خدمات وبرامج الجمعية، سعياً في المشاركة لتحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 والوصول إلى مليون متطوع، ويشارك في تقديم خدمات الجمعية خلال شهر رمضان المبارك 109 متطوعين يعملون على خدمة المعتمرين والمصلين، والأسر المتعففة في نقاط اتصال الجمعية المختلفة.

وتبلغ وجبات إفطار الصائمين المعدّة في شهر رمضان المبارك 200 ألف وجبة مكونة من 1,400,000 صنف ، مقدمة في نقاط اتصال الجمعية بالمعتمرين والمصلين، وكذلك مليون كمامة و500 ألف عبوة معقمة، و 226 ألف سجادة صلاة للاستخدام مرة واحدة، بالإضافة إلى توزيع عدد 20 ألف سلة غذائية مكونة من 2,680,000 مليون منتج غني منوع للسفرة الرمضانية.



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