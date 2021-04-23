شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع الإصابات.. وزير الشؤون الإسلامية يُشدد على «الاحترازات» بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د.عبداللطيف آل الشيخ، على منسوبي المساجد والمصلين بالأخذ بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من الوباء وحماية المجتمع.

وقال عبر "تويتر": مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والذي تسبب أيضًا في زيادة عدد المساجد المغلقة مؤقتاً، أحث إخواني منسوبي المساجد والمصلين بالأخذ بتعليمات وزارة الصحة، للوقاية من الوباء وحماية المجتمع، وأؤكد أن فعل الأسباب واجب شرعي ومسؤولية وطنية يأثم كل من تهاون في القيام بها".

وأكدت وزارة الصحة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لاتزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1098) حالة مؤكدة وتعافي (1205) حالات ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9660) حالة منها (1205) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (410191) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (393653) حالة، وفيما يخص الوفيات، تم تسجيل عدد (9) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6878) حالة، كما تم اجراء (63320) فحصاً مخبرياً.