بداية من الأحد.. قرار سعودي بمنع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا بمنع عبور ودخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى أراضى المملكة، وأوضحت المملكة في بيان لها أن القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من الساعة التاسعة صباحا الأحد المقبل الموافق 25 أبريل 2021، من جانبه أكد وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تهريب المخدرات إلى أراضي المملكة مؤكدًا أن أمن المملكة خط أحمر.

منع تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر

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وكانت قوات مكافحة المخدرات نجحت في منع تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر، وتم ضبطها مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان، وفي بيان لها أوضحت وزارة الداخلية السعودية أن القرار يأتي في إطار التزام المملكة العربية السعودية بمحاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها وفقًا للأنظمة الداخلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.

تنامي ظاهرة استهداف المملكة من قبل تجار المخدرات

وأوضحت وزارة الداخلية أن الجهات المعنية في المملكة رصدت تنامي ظاهرة استهدافها من قبل تجار المخدرات، والبحث والرصد تبين أن مصدر هذه الاستهدافات الجمهورية اللبنانية، ولفتت الوزارة أن تجار المخدرات يلجأون إلى المنتجات التي تمر عبر الأراضي اللبنانية و تستخدم المنتجات اللبنانية من أجل تمويه السلطات المعنية وتهريب المواد الضارة إلى المملكة السعودية.

مهربو المخدرات يستخدمون الخضروات والفواكه

وتابعت وزارة الداخلية أن الأمر يكون من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة ويقصد منها العبور إلى المناطق المجاورة، ولفتت إلى أن الإرساليات أفصحت أن تجار ومهربي المخدرات يستخدمون الخضروات والفواكه من أجل تهريب المواد المخدرة بداخلها.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن الأجهزة المعنية في السعودية حثت السلطات اللبنانية على محاولة حل الأزمة وتكثيف الرقابة إلًا أن عملية التهريب مازالت مستمرة ما يقتضي تدخل الجهات المعنية في السعودية ومنع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها.

موعد تطبيق قرار منع عبور الخضروات اللبنانية

وأوضحت وزارة الداخلية أن قرار منع دخول وعبور الفواكه والخضروات اللبنانية يأتي في إطار حرص المملكة على حماية مواطنيها والمقيمين فيها من المواد المخدرة للحفاظ على صحتهم وبما يؤثر على سلامتهم.

ولفتت الوزارة أن قرار منع وعبور الخضروات والفواكه اللبنانية بداية من الأحد المقبل في الساعة الـ 9 صباحًا، ويستمر حتى تقديم الجهات المختصة كافة التعهدات والضمانات الكافية، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وقف العملية الممنهجة لتهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل عملية الرصد والمتابعة وتكثيف الإجراءات من أجل حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من تدمير صحتهم جراء تناول المخدرات، ولفتت الوزارة أنها مستمرة في محاربة المخدرات ومناطق عبوره سواء من الأراضى اللبنانية أو أى جهة أخرى، مؤكدة أنها تتصدى لهذه الأعمال بكل حزم وقوة.