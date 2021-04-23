السعودية | النيابة السعودية: تعمد نقل عدوى كورونا يُعد جريمة

شكرا لقرائتكم النيابة السعودية: تعمد نقل عدوى كورونا يُعد جريمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت النيابة العامة السعودية أن تعمُّد نقل عدوى فيروس كورونا يُعد جريمة.

وأوضحت أن هذه الجريمة "تحدث بمجرد تعريض المصلحة المحمية في منظومة الصحة العامة لخطر احتمال حدوث نقل العدوى بأي ممارسات عمدية آثمة في هذا الشأن".

رجل يدخل مركزاً للتطعيم ضد كورونا في السعودية (أرشيفية)

وبينت أن تعمّد نقل العدوى لا يُشترط فيه حصول الضرر حتى يُعد جريمة، كونها جرائم غير مادية -شكلية- تقوم بمظنَّة حدوث الخطر.

وأوضحت أن العقوبات تتمثل في السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وبغرام تصل إلى 500 ألف ريال، مع مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة، إضافة إلى إبعاد المجرم في حال كان مقيماً ومنعه من دخول المملكة نهائياً.

أما عقوبات الحق الخاص فتتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها.

وأشارت النيابة العامة السعودية إلى أن العقوبات السابقة لا تخل بأي عقوبات أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.