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وزير الشؤون الإسلامية يوجه رسالة هامة لمنسوبي المساجد والمصلين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، مساء اليوم، رسالة لمنسوبي المساجد والمصلين.

وحث منسوبي المساجد والمصلين بالأخذ بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس وحماية المجتمع، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس الذي تسبب أيضًا في زيادة عدد المساجد المغلقة مؤقتاً.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن فعل الأسباب واجب شرعي ومسؤولية وطنية يأثم كل من تهاون في القيام بها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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