شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يتحدث عن معاناة المملكة مع تهريب المخدرات من لبنان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث رئيس الاستخبارات العامة السابق، الأمير تركي الفيصل، عن معاناة المملكة مع عصابات تهريب المخدرات من لبنان.

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وذكر، خلال حديثه في برنامج "الصندوق الأسود" التابع لصحيفة "القبس" الكويتية، أن لبنان يعتبر معبر ومحطة لتوريد المخدرات عبر عصابات دولية لتوزيعها على دول مختلفة و منها المملكة.

وأكد أن السلطات في المملكة تواصل مع السلطات اللبنانية، من أجل منع وصول هذه المخدرات إلى المملكة، عبر الحدود اللبنانية.

يذكر أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات أعلنت اليوم عن إحباط محاولات لتهريب ملايين الأقراص من الإمفيتامين المخدر، كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

كما أعلنت المملكة اليوم منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، بعد رصد محاولات العناصر الإجرامية استخدام الخضروات والفواكه في تهريب المخدرات إلى المملكة.

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