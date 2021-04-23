شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تحذر من تعمد نقل عدوى كورونا وتوضح العقوبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

حذرت النيابة العامة من تعمد نقل عدوى فيروس كورونا، يعتبر من الجرائم التي تنهض بمجرد تعريض المصلحة المحمية في منظومة الصحة العامة لخطر احتمال حدوث نقل العدوى بأي ممارسات عمدية آثمة في هذا الشأن.

وأضافت النيابة العامة أنه لا يشترط لذلك حصول الضرر، كونها جرائم غير مادية -شكلية- تقوم بمظنَّة حدوث الخطر فضلاً عن تحقق الضرر.

كما أكدت النيابة العامة أن جريمة تعمد نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين تستوجب العقوبة، مبينة أن كل من تعمد نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين -دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً- يعاقب بالعقوبات الآتية: السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيا، وتضاعف العقوبات حال تكرار الجريمة، ويضاف إلى ذلك عقوبات للحق الخاص تتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها.