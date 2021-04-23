شكرا لمتابعة خبر عن إمارة عسير تكشف ملابسات إقدام فتاة على إيذاء نفسها بسبب الإرث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

علقت إمارة منطقة عسير خلال بيان بشأن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول قضية فتاة أقدمت على إيذاء نفسها بتناول كميات من دواء لوالدتها، بإحدى محافظات منطقة عسير، الأسباب خلافات حقوقية بين أسرتها .

وقالت إمارة منطقة عسيرأنه ورد من شرطة المنطقة مايؤكد أن مستشفى المحافظة التي تسكنها الفتاة قد استقبلها عند الساعات الأولى من فجر يوم أمس الخميس إثر تناولها كميات من الدواء، وعلى الفور تم التدخل الطبي واتخاذ الإجراءات اللازمة وقد استقرت حالتها الطبية ومازالت تحت الملاحظة.

وأضافت: أشارت التحقيقات الأولية للاستدلال بأن الفتاة تبلغ من العمر ٢٦عاما، وقد تم الاستماع إلى أقوالها، حيث تدعي أنه تم إجبارها على التوقيع من قبل أشقائها على ورقة تقسيم إرث بين أسرتها، وعلى ذلك تم استدعاء أشقائها وعددهم ثلاثة، فيما قام أحدهم بالهروب من المحافظة وتم رفع بلاغ للقبض عليه، وتتابع النيابة العامة تفاصيل القضية بحكم الاختصاص بعد الرفع بجميع الأقوال ومجريات التحقيقات.

فيما تؤكد إمارة منطقة عسير اهتمامها بمتابعة قضية الفتاة وإعطاء كل ذي حق حقه، في الوقت ذاته تؤكد أن أبواب إمارة المنطقة والأجهزة الحكومية مفتوحة لمن يتعرض لمثل هذه التجاوزات من المواطنين والمقيمين، كما تنوه بأنه يوجد وسائل للتواصل متاحة للتقدم بالشكوى، وأن الجهات الرسمية ذات العلاقة مكلفة باستقبال أي دعوى وشكوى، والنظر فيها بما يضمن بإذن الله حقوق وسلامة الجميع.

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