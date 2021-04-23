“إمارة عسير” تصدر بياناً عن الفتاة التي حاولت إيذاء نفسها

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أصدرت إمارة منطقة عسير، اليوم الجمعة، بيانا بشأن قضية فتاة أقدمت على إيذاء نفسها بتناول كميات من الدواء خاصة بوالدتها، بإحدى محافظات المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة، سلطان الأحمري، تفاصيل الواقعة وما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول قضية فتاة أقدمت على إيذاء نفسها بتناول كميات من دواء لوالدتها، بإحدى محافظات منطقة عسير، بسبب خلافات حقوقية بين أفراد أسرتها.

وأضاف أنه ورد من شرطة المنطقة ما يؤكد أن مستشفى المحافظة التي تسكنها الفتاة قد استقبلها عند الساعات الأولى من فجر يوم أمس الخميس، إثر تناولها كميات من الدواء، وعلى الفور تم التدخل الطبي واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد استقرت حالتها الطبية وما زالت تحت الملاحظة.

وبين أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الفتاة تبلغ من العمر 26 عاما، واستُمع إلى أقوالها، حيث ادّعت أنها أُجبرت على التوقيع من قبل أشقائها على ورقة تقسيم إرث بين أفراد أسرتها.

وأشار إلى أنه تم استدعاء أشقائها، وعددهم 3، فيما قام أحدهم بالهروب من المحافظة، ورُفع بلاغ للقبض عليه، وأن النيابة العامة تتابع تفاصيل القضية بحكم الاختصاص بعد الرفع بجميع الأقوال ومجريات التحقيق.

وأكدت الإمارة اهتمامها بمتابعة قضية الفتاة وإعطاء كل ذي حق حقه، كما أكدت أن أبواب الإمارة والأجهزة الحكومية مفتوحة لمن يتعرض لمثل هذه التجاوزات من المواطنين والمقيمين.

كما نوهت بأنه توجد وسائل متاحة للتواصل والشكوى، وأن الجهات الرسمية المعنية مكلفة باستقبال الشكاوى والنظر فيها بما يضمن حقوق وسلامة الجميع.

Source akhbaar24.argaam

