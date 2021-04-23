تفاصيل محاولة انتحار فتاة عسير.. ورقة تقسيم إرث وراء الحادث وأحد أشقائها فر هاربًا

كشفت إمارة منطقة عسير عن تفاصيل محاولة فتاة إيذاء نفسها بتناول دواء والدتها، مؤكدة أن الفتاة ادعت إجبارها من قبل أشقائها على توقيع ورقة تقسيم الإرث.

وقالت إمارة عسير في بیانٍ لها: «بالإشارة إلى ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول قضية فتاة أقدمت على إيذاء نفسها بتناول كميات من دواء لوالدتها، بإحدى محافظات منطقة عسير لأسباب خلافات حقوقية بين أسرتها».

وأضافت: عليه توضح إمارة منطقة عسير بأنه ورد من شرطة المنطقة ما يؤكد أن مستشفى المحافظة التي تسكنها الفتاة قد استقبلها عند الساعات الأولى من فجر يوم أمس الخميس، إثر تناولها كميات من الدواء، وعلى الفور تم التدخل الطبي واتخاذ الإجراءات اللازمة وقد استقرت حالتها الطبية وما زالت تحت الملاحظة.

وأشارت التحقيقات الأولية للاستدلال بأن الفتاة تبلغ من العمر 26 عامًا، مؤكدة الاستماع إلى أقوالها؛ حيث تدعي أنه تم إجبارها على التوقيع من قبل أشقائها على ورقة تقسيم إرث بين أسرتها، وعلى ذلك تم استدعاء أشقائها وعددهم ثلاثة، فيما قام أحدهم بالهروب من المحافظة وتم رفع بلاغ للقبض عليه، وتتابع النيابة العامة تفاصيل القضية بحكم الاختصاص بعد الرفع بجميع الأقوال ومجريات التحقيقات.

وأكدت إمارة منطقة عسير اهتمامها بمتابعة قضية الفتاة وإعطاء كل ذي حق حقه، في الوقت ذاته تؤكد أن أبواب إمارة المنطقة والأجهزة الحكومية مفتوحة لمن يتعرض لمثل هذه التجاوزات من المواطنين والمقيمين، كما تنوه بأنه يوجد وسائل للتواصل متاحة للتقدم بالشكوى، وأن الجهات الرسمية ذات العلاقة مكلفة باستقبال أي دعوى وشكوى، والنظر فيها بما يضمن بإذن الله حقوق وسلامة الجميع.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، قال في وقت سابق، إن شرطة محافظة أحد رفيدة باشرت أمس الخميس بلاغًا عن وصول فتاة في العقد الثالث من العمر، للمستشفى، لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية لوجود خلاف عائلي.

وجرى تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للفتاة واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.