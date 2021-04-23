هل يمكن للمؤمن له ترقية الفئة التأمينية؟.. الضمان الصحي يجيب

أوضح مجلس الضمان الصحي مدى إمكانية ترقية الفئة التأمينية للمؤمن عليه ردًا على استفسارات المستفيدين.

وأكد مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يتم تحديد الفئات التأمينية بالاتفاق بين صاحب العمل وشركة التأمين عند إصدار تجديد الوثيقة.

وكان مجلس الضمان الصحي، أكد عدم وجود حد أقصى لعدد الأبناء المشمولين في وثيقة التأمين، من قِبَل صاحب العمل.

وأوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع زوجات الموظف وليس زوجة واحدة فقط.

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