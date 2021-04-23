الطيران المدني: ربط بيانات رحلات المسافرين مع «توكلنا».. وحالتان مسموح لهما بالسفر

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمًا لكل شركات الطيران العاملة في المملكة وللهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بسرعة ربط بيانات رحلات المسافرين في تطبيق «توكلنا» بشكل عاجل، على أن يقتصر إصدار بطاقة صعود الطائرة على المسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق «محصّن» أو «لم تثبت إصابته»، اعتبارًا من أمس (الخميس).

وبحسب التعميم، فإن هيئة الطيران المدني ستكتفي باستخدام تطبيق «توكلنا» في إثبات خلو الشخص من الإصابة بفيروس كورونا، دون الحاجة إلى أوراق ثبوتية لذلك.

وطالبت هيئة الطيران المدني الجهات المخاطبة بضرورة أن يتيح النظام آلية إبلاغ المسافرين من خلال رسائل نصية بإلغاء حجوزاتهم في حال كانت حالتهم الصحية مختلفة عن الحالات المذكورة سلفًا، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق المسافرين عند إلغاء حجوزاتهم، بحسب التعميم.