النيابة تكشف عقوبة جريمة تعمد نقل عدوى كورونا إلى الآخرين

كشفت النيابة العامة، عن عقوبة جريمة تعمد نقل عدوى فيروس كورونا إلى الآخرين.

وقالت النيابة العامة، في إنفوجراف، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن كل من تعمد نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعًا أو نظامًا، فإنه يعاقب بالآتي:

السجن مدة تصل إلى 5 سنوات.

غرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيًّا.

مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة.

عقوبات للحق الخاص تتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها.

وأشارت النيابة العامة إلى أن جرائم تعمد نقل عدوى فيروس كورونا تنهض بمجرد تعريض المصلحة المحمية في منظومة الصحة العامة لخطر احتمال حدوث نقل العدوى بأي ممارسات عمدية آثمة في هذا الشأن، دون اشتراط حصول الضرر عن ذلك، كونها جرائم غير مادية -شكلية- تقوم بمظنَّة حدوث الخطر فضلًا عن تحقق الضرر.