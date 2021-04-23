«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، الأحوال الجوية ليوم غد السبت، لافتًا إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال المركز: بمشيئة الله تعالى، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة) تمتد إلى أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية).

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر الوطني للأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة بين 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت:

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