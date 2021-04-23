أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر ساعات على 3 مناطق

نوّهت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى تنبيه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابها على تويتر، نوّهت مديرية الدفاع المدني إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة، لتشمل (العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، خيبر، وادي الفرع)، وذلك حتى الساعة 11 مساء.

ولفتت المديرية أيضًا إلى فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، لتشمل (أبها، الحرجة، النماص، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده، ظهران الجنوب، محايل)، وذلك حتى الساعة 10 مساء.

كما نوهت المديرية إلى مرور منطقة الباحة، بذات الحالة الجوية، لتشمل (الباحة، العقيق، المخواة، بلجرشي، بني حسن) حتى الساعة 10 مساء.

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