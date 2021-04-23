بالفيديو.. الزعاق: دخول موسم الكنه.. وبدء شعشعة الأرض لما في جوفها

أوضح خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، أن "الكنه" من أشهر مواسم العرب، وهي بداية الحر النهاري، ومدتها 40 يوماً، وخلالها يبدأ العرب بالانسحاب التدريجي من الصحراء والكنون في منازلهم حول المياه.

وخلال فيديو عبر حسابه على "تويتر"، قال الزعاق: خلال هذه الأيام يدخل علينا موسم "الكنه"، والتي يبدأ فيها العرب بالرجوع إلى منازلهم والكنون فيه بعد رحلة التنقل والترحل عن الكلأ.

وأضاف: الكنه هي اختفاء الثريا عن الأنظار ودخولها في حمرة أشعة الشمس ومدتها أربعون يومًا، والكنه لفظة مأخوذة عن الشيء الغالي المكنون، فكأن السماء تأخذ عقد الثريا الثمين وتخفيه عن الأنظار، وهي موسم فاصل بين الصيف والقيظ (شد الحر).

وتابع: أهالينا رحمهم الله يستدلون على دخول موسم الكنه باصفرار بطون الزواحف، وهذا دليل على بدء شعشعة الأرض لما في جوفها من حرارة.. ويقول مساعد الرشيدي الله يرحمه "عذب السجايا وعوده بأول الكنه.. متى تزين السوالف وآخذ علومه".

يقول مساعد الرشيدي الله يرحمه :

عذب السجايا وعوده بأول الكنه

متى تزين السوالف وآخذ علومه

فالكنة من أشهر مواسم العرب وهي بداية الحر النهاري ، ومدتها اربعين يوماً وخلالها يبدأ العرب بالانسحاب التدريجي من الصحراء والكنون في منازلهم حول المياه

pic.twitter.com/EKpP4rCHYp — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) April 23, 2021

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