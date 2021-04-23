وقالت الإمارة إنه ورد من شرطة المنطقة أن مستشفى المحافظة التي تسكنها الفتاة قد استقبلها عند الساعات الأولى من فجر أمس الخميس إثر تناولها كميات من الدواء، وعلى الفور تم التدخل الطبي واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد استقرت حالتها الطبية وما زالت تحت الملاحظة.
وأشارت التحقيقات الأولية للاستدلال إلى أن الفتاة تبلغ من العمر 26 عاما، وقد تم الاستماع إلى أقوالها، حيث تدعي أنه تم إجبارها على التوقيع من قبل أشقائها على ورقة تقسيم إرث بين أسرتها، وعلى ذلك تم استدعاء أشقائها، وعددهم ثلاثة، بينما هرب أحدهم من المحافظة، وتم رفع بلاغ للقبض عليه. وتتابع النيابة العامة تفاصيل القضية بحكم الاختصاص بعد الرفع بجميع الأقوال ومجريات التحقيقات.
وأكدت الإمارة اهتمامها بمتابعة قضية الفتاة، وإعطاء كل ذي حق حقه، وفي الوقت نفسه أشارت إلى أن أبواب إمارة المنطقة والأجهزة الحكومية مفتوحة لمن يتعرض لمثل هذه التجاوزات من المواطنين والمقيمين.
كانت هذه تفاصيل خبر فتاة تحاول الانتحار على خلفية قضية إرث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.