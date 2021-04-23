‏شرطة ⁧‫عسير‬⁩ تباشر بلاغا عن فتاة حاولت الانتحار بسبب خلافات عائلية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، أن شرطة محافظة أحد رفيدة باشرت أمس بلاغا عن وصول فتاة في العقد الثالث من العمر، للمستشفى، لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية لوجود خلاف عائلي.

وجرى تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للفتاة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.