تمديد فترة استقبال طلبات الإيفاد للدراسة بالداخل وفق هذه الشروط

عن تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين على برنامج الإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس إلى يوم الأحد 1442/9/20هـ.
تُعلن #وزارة_التعليم عن تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين على برنامج الإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية عبر #نظام_فارس إلى يوم الأحد 1442/9/20هـ. pic.twitter.com/dS4HpMoUi9— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 23, 2021
وأوضحت الوزارة أن شروط القبول هي: 1- أن يكون القبول نهائيا غير مشروط بافتتاح القسم أو مواد تكميلية أو لغة إنجليزية.
2- إرفاق خطة دراسية معتمدة من عمادة الدراسات العليا، بحيث لا تقل ساعات الفصل الدراسي الواحد عن 9 ساعات، وألا يتعدى كامل مدة الدراسة 4 فصول للماجستير و6 للدكتوراه.
3- لا يرفع أي طلب ترشيح يكون فيه القبول صادرا وفقا لنظام الدراسة بنهاية الأسبوع أو المسائية؛ كون هذا النوع من الدراسة له تنظيمه الخاص، باستثناء من درس وفق برنامج صباحي (انتظام) ونفذ مساء بسبب جائحة كورونا، مع إرفاق إفادة من عمادة الدراسات العليا بذلك.
4- اجتياز جميع المرشحين للمقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية التابعين لها والمقابلة بجهاز الوزارة لمرشحي الدكتوراه، (تخضع للمفاضلة بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وفق الوزن النسبي المعتمد من اللجنة المركزية).
5- ألا تتحمل وزارة التعليم أي رسوم مالية تطلبها جهة الدراسة، ويتم أخذ التعهد اللازم على المرشح بذلك.
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