السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 2,678 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة 2,678 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة البريطانية في بيان لها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,401,109 إصابة ، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,385 وفاة.

// انتهى //

19:44ت م

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لندن 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة 2,678 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 40 حالة وفاة.وأوضحت الصحة البريطانية في بيان لها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,401,109 إصابة ، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,385 وفاة.// انتهى //19:44ت م0117

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