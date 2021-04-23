السعودية اليوم / المغرب تسجل 592 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 592 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 7 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات في المجموع الى 8983، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 494415.

// انتهى //

19:43ت م

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الرباط 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 592 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 508530.وأوضحت الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 7 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات في المجموع الى 8983، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 494415.// انتهى //19:43ت م0116

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