شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. تاريخ متواصل في تصنيع المخدرات وتهريبها إلى المملكة ودول المنطقة (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت المملكة، اليوم الجمعة، منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد 13 / 9 / 1442هـ الموافق 25 / 4 / 2021م، وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.

ويأتي القرار انطلاقاً من التزامات المملكة العربية السعودية وفقاً للأنظمة الداخلية وأحكام الاتفاقيات الدولية في شأن محاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها، حيث لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواءً من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه.

ونظراً إلى عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم، فقد تقرر منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها.

مخدرات في فاكهة رمان

وتمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر (5.3) ملايين حبة، مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة “رمان”.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم أنه وفقًا لمعايير الخطورة تم استهداف الارسالية التي كانت في طريقها من جمهورية “لبنان” إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على (5.383.400) حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية فاكهة “رمان” بحيث جرى إخفاء تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون بطريقة فنية داخل “ثمار الرمان”.

وبين النعيم أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وبفضل من الله تم ضبط المستقبِل داخل المملكة.

استهداف ممنهج

وكشف المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي تفاصيل صادمة عن محاولات لبنانية لتهريب المخدرات إلى المملكة.

وأوضح “النجيدي” أن نسبة المضبوطات بلغت أكثر من 75% من إجمالي الضبطيات الواردة المخباة في الخضار والفواكه.

وأضاف متحدث مكافحة المخدرات أن وزارة الداخلية أحبطت في وقت سابق عمليات تهريب قادمة من لبنان 20 مليون إمفيتامين كان مخبأة في شاحنة فاكهة العنب، وكذلك شحنة أخري كانت مخبأة في شحنة تفاح بلغت أكثر من 4 مليون قرص إمفيتامين المخدر، كما تم إحباط منذ شهر في شحنة إطارات بداخلها قرابة 11 مليون قرص إمفيتامين المخدر.

وأشار النجيدي إلى أن اتخاذ قرار منع دخول الشاحنات الفواكه والخضروات اللبنانية جاء بعد سلسلة من الضربات الاستباقية لوزارة الداخلية لمحاولات التهريب من قبل السلطات الإجرامية التي تمتهن ترويج المواد المخدرات للملكة، ولحفظ أمن المملكة.

وأكد أن نسبة الاستهداف التي تتعرض لها المملكة كبيرة جدا، حيث استهدفت محاولات تهريب أكثر من 60 مليون قرص مخدر كانت مخبأة داخل الشحنات والبضائع القادمة من لبنان، ويكشف هذا الرقم مدى الاستهداف المتعمد لأمن المملكة.

سوابق إجرامية

اشتهر لبنان خلال السنوات الأخيرة، بتعاطي وتجارة المخدرات بين فئات كبيرة من الشباب، ولم يقتصر الأمر على الشأن الداخلي، بل أصبح لبنان مصدرا للحبوب المخدرة والحشيش للعديد من البلدان العربية والإسلامية وكذلك الأوروبية والأمريكية.

وأعلن الجيش اللبناني قبل نحو عام، إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من المخدرات التابعة لـ”حزب الله” تحتوي على مليون ومئة ألف حبة كبتاغون”، موضحاً أن المخدرات “كانت معبأة في عبوات للشحوم الصناعية”، مؤكداً أنه “تم اعتقال سائق الشاحنة الذي اعترف أن مصدر المخدرات هو “حزب الله”، ونُشرت صور لعشرات أكياس المخدرات المضبوطة.

وقبلها بأسبوعين أحبطت محاولة شبيهة تحتوي على حوالى 100 كيلوغرام من الحشيشة و5000 حبة من مخدر الكبتاغون كانت متوجهة إلى السعودية ودول الخليج العربي عبر الأردن.

كما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن ضبط أضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخ لبنان، بعد إحباط إخراج 25 طناً من “حشيشة الكيف” عبر مرفأ بيروت إلى دولة أفريقية، مضيفة في بيان لها إن مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، وبعد متابعة لنحو شهر “ضبط قافلة مؤلفة من 8 شاحنات كانت متجهة إلى حرم مرفأ بيروت، على متنها حاويات بداخلها آلاف الأكياس من النايلون، تحتوي كميات كبيرة من حشيشة الكيف موضبة بطريقة محترفة داخل أكياس أتربة زراعية”.

معلومات صادمة

كشفت وزارة الداخلية أن المملكة العربية السعودية اُستهدفت منذ بداية 2020 بمحاولات تهريب 60 مليون حبة مُخدرة كانت مُخبأة في بضائع قادمة من لبنان، وهو رقم ضخم ويكشف مدى الاستهداف المتعمد لأمن المملكة. وفجَّر الإعلامي فيصل العبدالكريم مفاجأة صادمة بشأن استهداف المملكة بالمخدرات القادمة من لبنان.

وقال عبر “تويتر”: “من يبحث في موضوع “الكبتاجون” على وجه الخصوص سيجد معلومات صادمة”.

وتابع: “95٪ من الإنتاج العالمي يستهدف المملكة ويمرّ عن طريق لبنان كونه تجارته وصناعته كاملة بيد حزب الله.. غير أنواع المخدرات الأخرى حيث تنتشر شبكة حزب الله بين إيران وتايلاند وأمريكا الجنوبية يهربونها لكل الدول العربية”.