شكرا لقرائتكم خبر عن استقرت حالتها.. الإمارة تكشف تفاصيل قضية «فتاة عسير» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إمارة منطقة عسير، تفاصيل قضية فتاة أقدمت على إيذاء نفسها بتناول كميات من دواء لوالدتها، بإحدى محافظات المنطقة لأسباب خلافات حقوقية بين أسرتها.

وأوضحت الإمارة، بأنه ورد من شرطة المنطقة ما يؤكد أن مستشفى المحافظة التي تسكنها الفتاة قد استقبلها عند الساعات الأولى من فجر يوم أمس الخميس، إثر تناولها كميات من الدواء، وعلى الفور تم التدخل الطبي واتخاذ الإجراءات اللازمة واستقرت حالتها الطبية ومازالت تحت الملاحظة.

وأشارت التحقيقات الأولية للاستدلال بأن الفتاة تبلغ من العمر ٢٦ عاما، وتم الاستماع إلى أقوالها، إذ تدعي أنها أُجبرت على التوقيع من قبل أشقائها على ورقة تقسيم إرث بين أسرتها، وعلى ذلك تم استدعاء أشقائها وعددهم ثلاثة، فيما هرب أحدهم من المحافظة وتم رفع بلاغ للقبض عليه ، وتتابع النيابة العامة تفاصيل القضية بحكم الاختصاص بعد الرفع بجميع الأقوال ومجريات التحقيقات.