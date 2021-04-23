شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة: السجن 5 سنوات لمن تعمد نقل «كورونا» للآخرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت النيابة العامة، أن كل من تعمد نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعا أو نظاما، يعاقب بالسجن مدة تصل 5 سنوات، وغرامة 500 ألف ريال، وإبعاد المقيم المُدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيا، وأشارت إلى أن عقوبات للحق الخاص تتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها.

وقالت النيابة العامة: "تنهض جرائم تعمد نقل عدوى فيروس كورونا بمجرد تعريض المصلحة المحمية في منظومة الصحة العامة لخطر احتمال حدوث نقل العدوى بأي ممارسات عمدية آثمة في هذا الشأن، دون اشتراط حصول الضرر عن ذلك".