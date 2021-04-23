السجن وغرامة نصف مليون ريال لمن تعمد نقل عدوى كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أن عقوبة تعمد نقل عدوى فيروس كورونا، هي السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة نصف مليون ريال.

عقوبات:

وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أنه يعاقب كل من تعمد نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعًا أو نظامًا، يعاقب بالسجن تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وإبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيًّا.

عقوبة مضاعفة:

ولفتت إلى أنه سيتم مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة، فيما تتفاوت عقوبات الحق الخاص بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها.



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