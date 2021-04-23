إغلاق 18 مسجدًا في 4 مناطق بسبب كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 18 مسجدًا مؤقتًا في 4 مناطق، بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 75 يومًا 782 مسجدًا، تم فتح 725 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

المساجد المغلقة:

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة، أن المساجد المغلقة 11 مسجدًا بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة الشرقية ومسجدان بمنطقة الباحة ومسجدان بمنطقة عسير بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الشؤون الإسلامية إلى إعادة فتح 24 مسجدًا؛ ست منها بمنطقة القصيم وخمسة بمنطقة مكة المكرمة وثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة تبوك وثلاثة بمنطقة الباحة واثنان بمنطقة الحدود الشمالية واثنان بمنطقة عسير ومسجد بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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