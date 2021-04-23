الزهرة يقترن بـ عطارد الأحد والفاصل بينهما درجة واحدة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس الجمعية الفلكية، المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس بعد غد الأحد اقتران كوكب الزهرة الساطع بكوكب عطارد الخافت، حيث سيفصل بينهما درجة واحدة، وقد تكون هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية عطارد.

الكواكب تبقى أطول:

وبين أنه بشكل عام سيتمتع الراصدون في النصف الشمالي للكرة الأرضية برؤية أفضل؛ لأن الكواكب ستبقى لفترة أطول بعد غروب الشمس، أما عند خطوط العرض الجنوبية، ستغرب الكواكب في وقت أبكر، وبغض النظر عن موقع الشخص الجغرافي، يجب أن يكون الأفق الغربي مكشوفًا وخاليًا من العوائق والنظر باتجاه موقع غروب الشمس.

مايو فرصة ثانية:

وتابع أبو زاهرة أن رؤية الزهرة وعطارد هذه الأيام فيه صعوبة، لذلك إذا لم يتمكن الفرد من رؤية الاقتران يوم الأحد ستكون هناك فرصة ثانية لرؤية اقتران هذين الكوكبين في نهاية شهر مايو، إذ سيرتفع الكوكبان أعلى بعد غروب الشمس وسيبقيان فوق الأفق لفترة أطول.



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