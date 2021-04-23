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شكرا لقرائتكم أجواء خلابة وأمطار تدفع أهالي خميس مشيط للاستمتاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-23
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أجواء خلابة وأمطار تدفع أهالي خميس مشيط للاستمتاع
سالت على إثرها بعض الشعاب القريبة
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط
شهدت محافظة خميس مشيط، مساء اليوم الجمعة، أمطارًا ما بين غزيرة ومتوسطة، سالت على إثرها بعض الشعاب القريبة من المحافظة.
استمتاع بالأجواء:
وأضافت تلك الأمطار أجواء خلابة دفعت الكثير من أهالي خميس مشيط للخروج والاستمتاع بالطبيعة الجميلة وتناول وجبة الإفطار بالمتنزهات.
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