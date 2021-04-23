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أجواء خلابة وأمطار تدفع أهالي خميس مشيط للاستمتاع

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-23

أجواء خلابة وأمطار تدفع أهالي خميس مشيط للاستمتاع

سالت على إثرها بعض الشعاب القريبة

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط

شهدت محافظة خميس مشيط، مساء اليوم الجمعة، أمطارًا ما بين غزيرة ومتوسطة، سالت على إثرها بعض الشعاب القريبة من المحافظة.

استمتاع بالأجواء:

وأضافت تلك الأمطار أجواء خلابة دفعت الكثير من أهالي خميس مشيط للخروج والاستمتاع بالطبيعة الجميلة وتناول وجبة الإفطار بالمتنزهات.

امطار غزيرة على محافظة خميس مشيط


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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