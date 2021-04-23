شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة القضية للنيابة.. خلاف عائلي يدفع «فتاة عسير» لإيذاء نفسها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباشر شرطة عسير، بلاغا عن فتاة لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، أن شرطة محافظة أحد رفيدة باشرت أمس بلاغا عن وصول فتاة في العقد الثالث من العمر، للمستشفى، لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية لوجود خلاف عائلي .

وجرى تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للفتاة واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.