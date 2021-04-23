شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: أمن المملكة "خط أحمر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عبر تويتر، أن "أمن المملكة خط أحمر"، جاء ذلك تعقيبا لسموه على خبر ضبط 5.3 مليون حبة كبتاجون مخبأة في إرسالية فاكهة لبنانية.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا حول إحباط الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي لمحاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر (5.3) مليون حبة، مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة "رمان".

وفي سياق متصل اليوم أصدرت المملكة قراراً بمنع دخول إرساليات الفاكهة والخضروات القادمة من لبنان، بعد تبين أن أكثر من 75% من هذه الإرساليات كان بها مخدرات ، وأنه منذ بداية عام 2020 تم إحباط تهريب 60 مليون قرص مخدر داخل إرساليات فاكهة وخضروات لبنانية .