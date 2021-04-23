الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-23

ضبط أكثر من 1300 كجم مواد غذائية فاسدة في أحد مطاعم أبها

متابعات الخليج 365 - عسير

أعلنت أمانة منطقة عسير عن ضبط أكثر من 1300 كجم مواد غذائية فاسدة في أحد المطاعم بمدينة أبها.

جاء ذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لأمانة عسير على موقع تويتر، مساء اليوم الجمعة.

جولات مكثفة:

ويأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.



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